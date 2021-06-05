Генерал ВСУ признался, что украинские артиллеристы стреляли в Донбассе куда попало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель секретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос признался, что украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр". Об этом он заявил во время выступления на круглом столе во Львове.

По его словам, это было связано с износом артиллерийских стволов из-за "диверсии" со стороны предыдущего руководства украинского Генштаба, когда "на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту".

- Когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина - стертые каналы стволов, - объяснил генерал.