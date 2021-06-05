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Здоровье5 июня 2021 3:27

В Эстонии два человека умерли после вакцинации от коронавируса

В одном из этих двух летальных случаев было зафиксировано возникновение тромбоцитопения
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Эстонии два человека умерли после вакцинации от коронавируса

В Эстонии два человека умерли после вакцинации от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Эстонии зафиксированы два летальных случая после прививок от коронавируса. Об этом сообщила начальник бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств республики Майа Уускюла.

По ее словам, один случай смерти зарегистрирован у спасателя. У мужчины внезапно возникла тромбоцитопения после введения препарата.

- Таких случаев тогда было мало, и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, может быть связан с вакциной, - цитирует слова Уускюлы портал Delfi.

При втором случае умерла пожилая женщина. Ей стало плохо после вакцинации.

- У женщины была тошнота, затем открылась рвота, а после она потеряла сознание. При падении вакцинированная получила травму, в результате которой скончалась, - рассказала представитель эстонского ведомства.

Напомним, в Эстонии за время пандемии выявлено более 130 тысяч зараженных коронавирусом, из них 1 260 человек умерли.