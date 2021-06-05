В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях в России и Белоруссии Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах гражданку Латвии Аллу Витте обвинили в киберпреступлениях на территории России и Белоруссии.

В документах на сайте Минюста США говорится, что за атаки на компании из штата Огайо ей грозит больше 50 лет тюрьмы.

Витте привлекли к суду в американском городе Кливленд (штат Огайо), девушке предъявлено обвинение в участии в группировке, которая совершила множество различных киберпреступлений, а также является ответственной за разработку трояна-вымогателя Trickbot.