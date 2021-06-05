Байден считает кибератаки проблемой для нацбезопасности США Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден счиатте кибератаки с применением вирусов-вымогателей нарастающей проблемой для США в сфере национальной безопасности.

- Я, определенно, думаю, что президент рассматривает эти кибератаки как нарастающую проблему в сфере национальной безопасности, - сказала Псаки, выступая на брифинге для журналистов.

До этого сообщалось, что в Соединенных Штатах разгорается очередной скандал, связанный крупной хакерской атакой. На этот раз жертвой стала компания JBS, занимающаяся производством мяса и мясных продуктов.

Сразу после выборов президента США в 2020 году, став главой государства, Джо Байден заявил о своем намерении ответить на хакерские атаки на системы американских государственных ведомств и "правительств по всему миру", которые Штаты решили приписать России.