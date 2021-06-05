Последние новости на утро 5 июня 2021: Путин сообщил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток - 2"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 5 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин объявил об успешной прокладке труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Таким образом, линейная работа завершена, и теперь требуется несколько дней на стыковку труб немецкой и российской стороны. Начало поставок газа по первой нитке займет около десяти дней. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода продолжается. Она будет полностью завершена в течение 1,5-2 месяцев. Путин подчеркнул, что строительство газопровода не несет рисков для участников проекта.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике. В этот раз он председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва. Ранее его видели только 6 мая.

В России прошедший май стал вторым в списке самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самым теплым оказался май 2020 года, второе место теперь занимает май 2021 года.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что для полной победы над пандемией доля россиян с иммунитетом к covid-19 является недостаточной, однако в целом ситуация неплохая.

Регулятор Бразилии одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат поступит в страну для вакцинации граждан уже в июле 2021 года.

Владимир Путин сказал, что россияне, предварительно, смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября 2021 года. По его мнению, к этому времени, скорее всего, уровень иммунитета к новому коронавирусу у граждан РФ будет достигать примерно 60%.