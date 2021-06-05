Трампа заинтересовала идея возглавить палату представителей США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп назвал интересной идею своего экс-помощника Стива Бэннона баллотироваться в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов, чтобы потом стать ее спикером, однако отметил, что шансы на то, что он действительно это сделает, остаются низкими.

«Вы знаете, это очень интересно», - приводит газета The Hill слова бывшего американского лидера, который добавил, что некоторые предполагали, что он будет баллотироваться в Сенат, но баллотироваться в палату представителей Конгресса «может быть, лучше».

Издание уточняет, что, в случае если экс-президент действительно решит участвовать в промежуточных выборах в палату представителей, то он столкнется со многими трудностями, в том числе необходимо учитывать, что процесс регистрации уже завершен. Однако, как отмечают в статье, высказанное предложение экс-помощника Трампа указывает на сильное желание «многих республиканцев» вернуть бывшего главу Белого дома в политику.