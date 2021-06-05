Киберэксперт назвал самый надежный пароль Фото: REUTERS

Надежный пароль должен быть длинным и сложным, но его необходимо придумать так, чтобы со временем не забыть самому. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, отметив, что наиболее надежным паролем можно считать комбинацию на основе парольной фразы.

По словам эксперта, в случае парольной фразы риск забыть пароль значительно снижается. «Условно говоря, можете сделать пароль "куда иду я с Пятачком - большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить», - пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

Как отметил Ющук, созданный таким способом пароль подобрать практически невозможно.

Напомним, ранее эксперт посоветовал россиянам менять пароли от сервисов и приложений как минимум каждый год. Кроме того, старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева рассказала, почему нельзя хранить свои паролим в браузере. Специалист предупредила, что, если злоумышленник получит доступ к устройству, он сможет воспользоваться и сохраненными пользователем паролями