В России началось производство нового препарата от коронавируса на основе крови переболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

В России стартовало производство нового препарата от коронавирусной инфекции - антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что производство нового препарата планируется наращивать.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин - это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус», - приводит РИА Новости слова министра, сказанные на на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мурашко отметил, что антиковидный иммуноглобулин, используемый в новом препарате, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой.

При этом глава Минздрава отметил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, в связи с этим врач выбирает, в том числе комбинацию. Министр добавил, что на сегодняшний день появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.