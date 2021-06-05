Захарова прокомментировала заявление Украины о вине Германии и Франции в потере Крыма

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сделанное ранее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Германия и Франция виноваты в потере украинской стороной Крыма и должны нести ответственность за возвращение полуострова в состав России.

Дипломат высказала удивление по поводу того, что Киеву «должны все». «Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков», написала в своем Telegram, отметив, что США также должны Киеву российский газ, Крым, оружие и еще «политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков».

«Кредиты, траншы и жалеть - это Украине должны вообще все», - заявила представитель МИД РФ, добавив, что «с другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия».

Как писал сайт kp.ru, СНБО Украины обвинили Германию и Францию в потере Крыма, заявив, что теперь эти страны должны нести ответственность за возвращение полуострова в состав России.