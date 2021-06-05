Ивлееву и Элджея задержала московская полиция после премии МУЗ-ТВ Фото: скриншот

Московские сотрудники ДПС задержали блогера Настю Ивлееву, когда она со своим мужем рэпером Элджеем возвращалась с «Премии МУЗ-ТВ» домой. Видео внезапной встречи с сотрудниками дорожной полиции ведущая опубликовала в Instagram.

Машину Ивлеевой остановили сотрудники ДПС, после чего предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и подуть в трубку алкотестера, что блогер сделала с большой уверенностью. Прибор показал полный «ноль».

«Ну что, друзья, праздник продолжается! Одна премия закончилась, вторая продолжается. Сейчас уважаемые сотрудники ДПС второй раз за два дня везут меня писать в баночку … Я же самый опасный преступник эф-эр», - заявила Ивлеева.

Как только сотрудники полиции отпустили Элджея и Ивлееву, супруги устроили на дороге флешмоб. Они опубликовали фото, на первом из которых стоят на фоне машин ДПС, а на следующем - уже лежат на асфальте.

Напомним, в конце мая за рулем, когда за рулем автомобиля был Элджей, а Ивлеева была на пассажирском сидение, за машиной ехали несколько экипажей полиции. Как выяснилось, репер, нарушивший ПДД, был пьян.