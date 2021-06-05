Правительство ищет способы обеспечения российских пациентов бесплатными лекарствами Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство ищет новые современные способы для лекарственного обеспечения российских пациентов. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что речь идет об определенном проекте.

«Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования, но государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения», - приводит РИА Новости ответ главы ведомства на вопрос о возможности введения системы лекарственного страхования в стране.

Мурашко отметил, что «центричность вокруг человека строится, в том числе и по лекарственному обеспечению». По его словам, на сегодняшний день формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. На данный момент в него внесены сведения о более чем 23 миллионах граждан.