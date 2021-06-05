NASA готово обсуждать с Россией планы по совместному исследованию Венеры Фото: REUTERS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово обсуждать с Россией дальнейшие планы по совместному исследованию Венеры. Об этом сообщила представитель американского космического ведомства.

«У нас был прекрасный обмен мнениями по определению совместных целей для "Венеры-Д", и мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры», - приводит «РИА Новости» слова представителя NASA.

По ее словам, на протяжении последних нескольких лет американское космическое ведомство работало над определением сфер взаимного интереса в вопросе планетарных исследований, в том числе в отношении Венеры.

Представитель NASA также указала, что в ведомстве «крайне рады вступить в новую эру исследований планеты», после сделанных в минувшую среду, 2 июня, объявлений об отправке в конце десятилетия двух новых миссий на Венеру.

Напомним, ранее глава агентства Билл Нельсон сообщил, что после 30-летнего перерыва управление вернется к изучению Венеры, объявив о запуске двух миссий на эту планету, которые займутся изучением атмосферы и историей формирования небесного объекта.