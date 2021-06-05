В ряде регионов России начнут продавать рецептурные лекарства через интернет Фото: REUTERS

Вопрос продажи рецептурных лекарств через интернет на сегодняшний день обсуждается, но в ряде российских регионах уже запускается пилотный проект по продаже таких препаратов. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова .

«Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен», - приводит РИА Новости слова главы Росздравнадзора.

Как писал сайт kp.ru, ранее на полях ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство ищет новые современные способы для лекарственного обеспечения российских пациентов, отметив, что речь идет об определенном проекте. Глава ведомства уточнил, что на сегодняшний день формируется регистр пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечения, и уже внесены данные о более чем 23 миллионах граждан.