В Калифорнии пассажирам разрешили ездить на беспилотных машинах без водителя Фото: REUTERS

Комиссия по коммунальным предприятиям американского штата Калифорния выбрала компанию, которая будет участвовать в первой программе по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам. Как сообщили в ведомстве, такое право получила компания Cruise.

«Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя. Cruise может не взимать с пассажиров плату за поездки на тестовом транспорте», - говорится в релизе ведомства.

В руководстве комиссии отмечают, что выпуск первого разрешения на участие в беспилотной программе станет примечательной вехой, а автомобили без водителей увеличат безопасность на дорогах, при этом удовлетворив спрос на поездки в авто.

Как уточняется в релизе ведомства, у компании Cruise уже было разрешение тестировать автомобили, однако без пассажиров. С нынешним разрешением компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.

Напомним, ранее автоэксперты объяснили, какие трудности беспилотные авто могут создать на дорогах. По их словам, в России беспилотные машины перестанут быть редкостью на дороге через три-пять лет целесообразно их использование только на высоконагруженных направлениях.