Кремль: церемония в связи с завершением укладки первой нитки "Северного потока-2" не планируется Фото: REUTERS

Официальная церемония с участием президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с завершением укладки первой нитки газопровода «Северный поток - 2» не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока нет планов по совместному мероприятию. Я думаю, что, когда мы подойдем уже вплотную к завершению проекта, тогда уже будет компания-оператор поднимать этот вопрос», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков заявил, что «потребуется еще время», поскольку еще «предстоит закачать газ, выкачать воду». При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что эта работа гораздо легче морской прокладки труб.

«Здесь еще, конечно, много доделок предстоит, хотя они будут уже гораздо легче, чем морская прокладка труб. Но еще какое-то время потребуется», - заявил он, выразив сомнение, что завершение укладки первой нитки газопровода специально приурочивали ко дню выступления Путина на ПМЭФ, указав на то, что это «достаточно сложный проект, чтобы как-то его подгонять под какие-то конкретные даты».

Напомним, в ходе своего выступления на ПМЭФ российский лидер объявил об успешной прокладке труб первой нитки «Северного потока – 2», и теперь требуется несколько дней на стыковку труб немецкой и российской стороны. По его словам, строительство второй нитки газопровода будет полностью завершено в течение 1,5-2 месяцев.