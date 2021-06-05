Путин о тех, кто обвиняет РФ в использовании вакцин для политического давления: просто бред, сапоги всмятку

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ложные обвинения России в использовании вакцин от коронавируса для политического давления формулируются в целях конкурентной борьбы. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается вакцины и ее использования в качестве какого-то геополитического оружия, во-первых, не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию … Я думаю, что те ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы», - отмтеил глава государства.

Сами обвинения российский лидер назвал полной чушью. «Это просто бред, сапоги всмятку!», - сказал он, добавив, что такие обвинения делают люди далекие от политики.

По его словам, задержка с регистрацией российской вакцины от коронавируса в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку тем самым выигрывается время для того, чтобы конкуренты успели занять европейский рынок.

Как писал сайт kp.ru, на полях ПМЭФ президент назвал абсурдными запреты на закупки действенных вакцин от коронавируса, заявив, что складывается ситуация, когда нет значительной помощи, где она могла бы быть.