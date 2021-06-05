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Экономика5 июня 2021 10:42

Дерипаска назвал способ удвоить ВВП России за десять лет

По словам миллиардера, одним из главных условий является увеличение рынка облигаций
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дерипаска назвал способ удвоить ВВП России за десять лет

Дерипаска назвал способ удвоить ВВП России за десять лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский миллиардер Олег Дерипаска перечислил условия, при которых возможно увеличить ВВП России в 2,5 раза за десять лет.

По его словам, одним из главных условий является увеличение рынка облигаций. Как отметил миллиардер, нынешний показатель составляет 30 триллионов рублей, что «унизительно мало», и указал на необходимость поднять этот показатель до суммы примерно в 70 триллионов рублей.

«Долговой рынок - это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки Банка России этот вопрос не решить», - отметил он в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

Дерипаска заявил, что после этого необходимо обратить внимание на рынок капитала. В пример миллиардер привел Корею, Китай и Ближний Восток, где уже прошли этот путь. Он считает, что Россия «в состоянии пройти» этот путь, даже несмотря на санкции.

Кроме того, по его мнению, нужно разобраться с транспортной и таможенной инфраструктурой. «У нас основной рынок - это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас - это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», - заявил он.

Напомним, ранее Банк России допустил возвращение ВВП РФ к допандемическому уровню к середине 2021 года.