Путин: Лукашенко не сажал самолет Ryanair в Минске, решение принял командир лайнера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сажал самолет авиакомпании Ryanair в Минске, решение об экстренной посадке принимал командир воздушного судна после сообщения о минирования лайнера. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Как мне рассказал Лукашенко, он не сажал этот самолет. Поступил сигнал о том, что он заминирован. Командир воздушного судна», - сказал российский лидер.

По его словам, командир мог совершить посадку в Вильнюсе. «Принял решение – а он ближе находился к Вильнюсу, чем к Минску – совершить посадку в Минске. Его к этой посадке никто не принуждал. Так мне объяснил президент Лукашенко эти события», - заявил президент

Путин добавил, что не считает «себя вправе давать оценку деятельности лидеров других государств». «Что же мне здесь, давать оценку деятельности президента Белоруссии? Мне кажется, это было бы некорректно», - сказал он.

Напомним, на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, Евросоюза ввел запрет белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества. Кроме того, несколько авиакомпаний приняли решение временно не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а некоторый страны ограничили авиасообщение с республикой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Путин о политическом использовании Спутника V: Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку!

Приводим самые яркие цитаты из общения президента России с главами международных информационных агентств (подробности)