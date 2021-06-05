В России 5 июня 2021 выявлено 9 145 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 9 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 5 июня 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 117 274 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в 83 российских регионах. При этом из заболевших около 14,7 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2 897. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 857 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 775.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 399 летальных исхода, а вылечили 8 565 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 123 436 заболевших, всего выздоровели 4 729 077 человека.