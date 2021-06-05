Вирусолог опроверг острую необходимость импорта яиц для производства вакцин от ковида

Вирусолог опроверг острую необходимость импорта яиц для производства вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавирусной инфекции не производятся с использованием яиц. Так профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал заявление главы Россельхознадзора Сергей Данкверт о полном отсутствии в России фабрик для производства яиц, необходимых для разработки профилактических препаратов.

«Не все вакцины производятся с употреблением яиц, по-моему, никакие не производятся из тех, что имеют отношение к COVID-19. Чумаковская вакцина включает цельновирионный компонент, его выращивают на культуре клеток в ферментёрах», - рассказал эксперт в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» также делаются совершенно по-другому принципу, и «там кроме как на завтрак для омлета, яйца не используются».

«Какие-то другие антивирусные вакцины делаются, и достаточно важные, для их производства нужно иметь запас здоровых яиц», - добавил он.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК заявил, что в России нет фабрик, которые производят яйца для создания высококачественных вакцин, в том числе от коронавирусной инфекции, таким образом страна полностью зависит от импорта подобных куриных яиц, свободных от патогенной микрофлоры.