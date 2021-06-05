Сечин считает, что мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа

Сечин: мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа Фото: REUTERS

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что о возможности возникновения острого дефицита нефти и газа, причиной которого станет недоинвестирование этих отраслей.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас», - заявил он на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума, отметив, что этот тренд может стать «новой нормой» и привести к «истощению ресурсной базы».

Как отметил глава «Роснефти», пандемия коронавируса привела к регионализации рынков и укреплению многополярного мира, но Китай стал примером динамичного выхода из кризиса благодаря акценту на восстановление реального сектора экономики.

По его словам, спрос на нефть восстановится по мере масштабной вакцинации и снижения воздействия коронавируса на мировую экономику, однако до 2040 года потребуется около 17 трлн долларов инвестиций в отрасль для поддержания текущего уровня добычи

Кроме того, Сечин сообщил, что по его оценкам, добыча нефти в России сейчас в разы более экологична, чем в Соединённых Штатах, что дает преимущество.