В Котельниках по подозрению в разглашении гостайны задержан сотрудник СИЗО-8 Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории торгового центра в подмосковных Котельниках сотрудники управления собственной безопасности ФСИН России задержали одного из сотрудников следственного изолятора номер 8 по Московской области, которого подозревают в разглашении государственной тайны.

Как передает ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах, в ходе задержания у подозреваемого был изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным Следственного комитета, сотрудник СИЗО собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к государственной тайне.

По данным источника издания, изъятый магнитный носитель направлен на экспертизу, «после чего в отношении подозреваемого будет принято процессуальное решение».

Подозреваемому сотруднику СИЗО-8 в Подмосковье вменяется ч. 1 ст. 283 УК РФ о «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе», в соответствии с которой предусматривает наказание до четырех лет заключения.