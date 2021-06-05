Путин сообщил, что будет скучать по Меркель Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил о хороших деловых отношениях с канцлером Германии Ангелой Меркель, отметив, что будет скучать по главе немецкого правительства, которая вскоре покинет свой пост.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», - сказал российский лидер в ходе общения с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, будет ли он скучать по немецкого канцлеру, когда она покинет свой пост.

Президент России назвал главу правительства Германии опытным политиком, прямым, а также последовательным и надежным человеком, умеющим отстаивать свою позицию.

Российский лидер добавил, что ему хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего немецкого правительства в отношениях с Москвой.

Напомним, в ночь 20 апреля, после более шести часов споров и дискуссий, члены федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) Германии большинством голосов поддержали кандидатуру председателя партии Армина Лашета. Меркель уже давно сообщила о своем намерении пикнуть свой пост.