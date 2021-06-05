Священники и прихожане горячо встретили представителей Центра по примирению враждующих сторон

Российские военнослужащие впервые прибыли в христианский район города Эль-Камышли на северо-востоке Сирии, где посетили службу в местной церкви и доставили нуждающимся местным жителям продовольственные наборы.

Священники и прихожане горячо встретили представителей Центра по примирению враждующих сторон. Настоятель церкви города Камышли Абдухас Муса Абдала выразил особую благодарность российским военным.

«Мы каждые выходные и по праздникам проводим служение в этой церкви, но сегодня мы собрались для встречи наших русских друзей, которые привезли для нас подарки, и мы очень благодарны им за визит в наш район», - заявил он

Российские военные впервые посетили службу в церкви восстанавливающего сирийского Эль-Камышли

После молебна перед российскими военнослужащими и прихожанами выступил детский оркестр. Юные музыканты поют при церкви, и на этот раз они приготовили специальную программу.

«Все жители остались довольны, теплоту, радушие, приятное отношение и уважение к Российской Федерации они выражали в словах и улыбке», - рассказал начальник группы по формированию гуманитарных грузов ЦПВС Дмитрий Бредучев.

После молебна перед российскими военнослужащими и прихожанами выступил детский оркестр

В свою очередь российские военные привезли местной христианской диаспоре продуктовые наборы.

Город Камышли - столица сирийской провинции Хасеке - считается одним из христианских центров Сирии, где на протяжении всей истории страны уживались представители разных национальностей и конфессий. Однако во время боевых действий почти половина христиан была вынуждена покинуть Эль-Камышли. На сегодняшний день люди постепенно начали возвращаться в свой город и в свой район. Во многом благодаря присутствию в этом регионе российских военнослужащих.