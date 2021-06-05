Россиянам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс возврата денег россиянам за билеты на летние Олимпийские игры в Токио завершен. Об этом рассказала Мария Изотова, директор по связям компании «Матч хоспиталити», которая является официальным авторизированным продавцом билетов на летнюю Олимпиаду 2020, а также зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат», - приводит ТАСС слова директора по связям компании «Матч хоспиталити».

Напомним. 20 марта оргкомитет Олимпиады в Токио принял решение, что игры пройдут без зрителей из-за границы в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Иностранцы приобрели около 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Как писал сайт kp.ru, ранее крупнейшие спонсоры призывали отложить Олимпиаду в Токио до осени 2021. Крупные компании опасаются, что их вложения не окупятся из-за того, что на стадионах будет мало болельщиков.