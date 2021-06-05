В России с 5 июня 2021 вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи Фото: Евгения ГУСЕВА

С субботы, 5 июня, Россия ввела временный запрет на экспорт гречихи, эта мера будет действовать до 31 августа текущего года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 апреля.

Согласно постановлению главы правительства, временный запрет не распространяется на товары, вывозимые из страны для оказания международной гуманитарной помощи, в качестве припасов и для военных баз России за границей, а также для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Введенный запрет также не будет распространятся на транзитные товары, перемещаемые через территорию страны, или товары, переправляемые из одной части РФ в другую через территории других государств.

Напомним, как сообщалось, правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы «в целях обеспечения продовольственной безопасности».