Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС Фото: Shutterstock

В субботу, 5 июня, грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Dragon компании SpaceX автономно состыковался с ... модулем Harmony орбитальной лаборатории в 05:09 (12:09 мск) по восточному времени в субботу, 5 июня», - говорится в опубликованном сообщении.

Кака сообщается, космический корабль привез на Международную космическую станцию 3,3 тонны груза, в том числе, доставил на МКС новые солнечные батареи.

Корабль был запущен в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на станции. Через месяц Dragon вернется на Землю с грузом и материалами, полученными в ходе исследований на станции.

Напомним, в начале мая 2021 года корабль Crew Dragon вернул на Землю четверых астронавтов: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уокер и японца Соити Ногути, которые находились на борту МКС с ноября прошлого года.