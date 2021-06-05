Двум мужчинам, обманувшим ветерана войны Василия Пронина, предъявлено обвинение в мошенничестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере двум мужчинам, обманувшим ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конькова А. Ю. и Алимирзаева Р. Р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Кузьминского суда Москвы Карины Каленой.

Позже суд принял решение арестовать мошенников на два месяца.

Напомним, телефонные мошенники обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге Василия Пронина снять с банковского счета и передать третьему лицу 400 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, ветеран ранее сидел рядом с российским президентов Владимиром Путины на параде Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такую кражу денежных средств «чудовищной».