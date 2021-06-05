Двум мужчинам, обманувшим ветерана войны Василия Пронина, предъявлено обвинение в мошенничестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ предъявило обвинение в мошенничестве двум мужчинам, обманувшим ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Напомним, телефонные мошенники обманом убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге Василия Пронина снять с банковского счета и передать третьему лицу 400 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, ветеран ранее сидел рядом с российским президентов Владимиром Путины на параде Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такую кражу денежных средств «чудовищной».