Александр Мясников рассказал о связи кариеса и головной боли Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые проблемы с зубами могут вызвать серьезные заболевания.

По словам эксперта, кариес приводит к повреждениям нервов, что может спровоцировать сильные головные боли. Также щели между зубами могут стать местом размножения бактерий, которые вызывает воспаления, следовательно, и болезни сердца.

Серьезные болезни зубов могут вызвать нарушение пищеварения, которое, в свою очередь, может привести к онкологии ЖКТ. В частности, бактерии в больных деснах могут стать причиной рака поджелудочной железы.

- Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом, — сообщил Мясников.

Ранее Александр Мясников рассказал, что мигрень вместе со странным предчувствием может стать симптомом скорого инсульта. Также врач напомнил о факторах, повышающих риск инсульта. Это лишний вес, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, артериальная гипертония.