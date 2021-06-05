Владимир Путин посоветовал новому главе MI6 набраться опыта и не портить отношения с Россией Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру нужно набраться опыта и не портить российско-британские отношения.

Так он прокомментировал слова Мура, заявившего, что "Россия объективно слабеет экономически и демографически".

Российский лидер отметил, что Мур — новичок, и, когда наберется опыта, вероятно, пересмотрит свою оценку о том, слабеет ли Россия. Также он посоветовал властям Великобритании не беспокоиться, если там действительно считают, что Россия слабеет.

- Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй, когда уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся. Он отметил, что это ранее произошло с Советским Союзом. Российский лидер указал на продолжающие угрозы Вашингтона. По его словам, люди, которые это делают, исходят, из того, что экономическая, политическая и военная мощь, "такова, что это не страшно, что это мы переживем".