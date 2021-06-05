Двое россиян переплыли пограничную реку ради отдыха в Одессе и были задержаны украинцами

Двух граждан России, переплывших приграничную реку ради отдыха, задержали на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская пограничная служба задержала двух россиян, которые ради отдыха на черноморском побережье в Одессе переплыли приграничную реку.

Инцидент произошел утром 5 июня в районе поселения Лукашевка. Сообщается, что незаконно пересекли границу мужчины 1980 и 1982 годов рождения. В ходе разговора с правоохранителями мужчины сообщили, что собираются в Одессу, чтобы отдохнуть на море. Как уточняет пресс-служба пограничников, позже выяснилось, что одному из мужчин запрещен въезд на Украину на три года.

- Мужчины сейчас задержаны. Им грозит административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Их дальнейшая судьба решит суд, — говорится в сообщении пресс-службы.

Россиянам запретят въезд на Украину на 5 и 10 лет.

Ранее в Крыму Джанкойский районный суд приговорил украинского военнослужащего к трем с половиной годам лишения свободы за то, что тот незаконно пересек границу РФ и переносил наркотики.