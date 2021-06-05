Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире5 июня 2021 16:23

Двое россиян переплыли пограничную реку ради отдыха в Одессе и были задержаны украинцами

Мужчинам грозит "административка"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Двух граждан России, переплывших приграничную реку ради отдыха, задержали на Украине

Двух граждан России, переплывших приграничную реку ради отдыха, задержали на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская пограничная служба задержала двух россиян, которые ради отдыха на черноморском побережье в Одессе переплыли приграничную реку.

Инцидент произошел утром 5 июня в районе поселения Лукашевка. Сообщается, что незаконно пересекли границу мужчины 1980 и 1982 годов рождения. В ходе разговора с правоохранителями мужчины сообщили, что собираются в Одессу, чтобы отдохнуть на море. Как уточняет пресс-служба пограничников, позже выяснилось, что одному из мужчин запрещен въезд на Украину на три года.

- Мужчины сейчас задержаны. Им грозит административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Их дальнейшая судьба решит суд, — говорится в сообщении пресс-службы.

Россиянам запретят въезд на Украину на 5 и 10 лет.

Ранее в Крыму Джанкойский районный суд приговорил украинского военнослужащего к трем с половиной годам лишения свободы за то, что тот незаконно пересек границу РФ и переносил наркотики.