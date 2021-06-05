Белоусов: внешний госдолг России составляет примерно 5% ВВП

Андрей Белоусов сообщил, что внешний госдолг России составляет примерно 5% ВВП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП, то есть 80 миллиардов долларов.

- Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало. Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем. А вот корпоративный долг сейчас около $380 млрд, — сказал первый вице-премьер во время выступления на ПМЭФ-2021.

Ранее Белоусов сообщил, что восстановление экономики России проходит с опережением прогнозов примерно на два месяца. Он сообщил, что российское правительство вложило на поддержку экономики во время пандемии коронавирусной инфекции примерно четыре триллиона рублей.

В феврале 2021 года в аналитической записке Счетной палаты было указано, что Госдолг РФ за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей и достиг 18,986 трлн рублей. Это 17,8% от ВВП страны.