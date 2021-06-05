Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июня 2021 17:16

Гинцбург: для производства "Спутника V" яйца не нужны

Препарат делается на синтетических средах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Александр Гинцбург сообщил, что для производства "Спутника V" яйца не нужны

Александр Гинцбург сообщил, что для производства "Спутника V" яйца не нужны

Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" не используются яйца.

- Для производства "Спутника V" (яйца) не нужны. Все делается на синтетических средах, — приводит слова ученого РИА Новости.

До этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в России отсутствуют СПФ-яйца (свободные от патогенной флоры). Такой вид яиц предназначен для выпуска некоторых видов вакцин для животных. России приходится импортировать их из-за рубежа.

Ранее зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский рассказал, как обстоят дела в России с обычными яйцами, которые используются в пище. По заявлению эксперта, со столовыми яйцами у России все в порядке.Но по некоторым другим видам действительно есть зависимость от Запада — примерно на 50 процентов.