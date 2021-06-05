Гинцбург: для производства "Спутника V" яйца не нужны

Александр Гинцбург сообщил, что для производства "Спутника V" яйца не нужны Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" не используются яйца.

- Для производства "Спутника V" (яйца) не нужны. Все делается на синтетических средах, — приводит слова ученого РИА Новости.

До этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в России отсутствуют СПФ-яйца (свободные от патогенной флоры). Такой вид яиц предназначен для выпуска некоторых видов вакцин для животных. России приходится импортировать их из-за рубежа.

Ранее зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ, вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский рассказал, как обстоят дела в России с обычными яйцами, которые используются в пище. По заявлению эксперта, со столовыми яйцами у России все в порядке.Но по некоторым другим видам действительно есть зависимость от Запада — примерно на 50 процентов.