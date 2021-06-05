Кудрин: отказ ФНБ от доллара не скажется на личных сбережениях россиян

Алексей Кудрин заявил, что отказ ФНБ от доллара не скажется на личных сбережениях россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что отказ Фонда национального благосостояния (ФНБ) от доллара никак не скажется на сбережениях граждан России.

- Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы, — сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что у доллара есть много альтернатив. Например, китайский юань, который, по мнению главы Счетной палаты, уже стал серьезной валютой мирового уровня.

Напомним, накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40 процентов - в евро, 30 процентов - в китайских юанях, 20 процентов - в золоте, по 5 процентов - в фунтах стерлингов и японских йенах.