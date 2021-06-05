Японский депутат заявил, что мирный договор с Россией возможен только при Путине

Японский депутат заявил, что мирный договор с Россией возможен только при Владимире Путине Фото: REUTERS

Депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки заявил, что решить проблему Курильских островов с Россией можно только при президентстве Владимира Путина.

- Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным, — цитирует депутата местное агентство Kyodo.

Также агентство привело слова своего источника в канцелярии японского премьер-министра, который считает, что Путин на ПМЭФ-21 выразил желание продолжить переговоры по этому вопросу.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Японии о Курильских островах. Глава государства сообщил, что позиция японского правительства по этому вопросу постоянно менялась. Путин добавил, что Москва хочет выстраивать добрососедские отношения с Японией и в стратегическом плане заинтересована в заключении мирного договора.