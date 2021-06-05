Агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем

В Moody’s допустили риск отключения России от международных платежных систем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило возможность отключения России от международных платежных систем.

В агентстве считают, что существующие санкции и постоянный риск новых мер, включая риск ограничений по суверенному долгу, будут ограничивать бюджетные возможности России и гибкость финансирования. Также ограничения доступа к технологическим ноу-хау препятствуют модернизации и диверсификации российской экономики, добавили в агентстве.

- Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений в части доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность, — гласит сообщение Moody’s.

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Панкин считает, если Запад отключит Россию от Международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это обернется убытками для самой системы. Поскольку через SWIFT проходит много платежей как внутри России, так и за рубеж, отключение страны от системы должно иметь сильное оправдание и перевешивать материальный и имущественный ущерб, отметил Панкин.