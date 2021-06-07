За 31 год в Якутии количество коренных народов Севера возросло на 60%

Глава Республики Саха Айсен Николаев. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Сессия ПМЭФ была посвященной устойчивому развитию арктических территорий и коренных малочисленных народов Севера. Участие в мероприятии приняли ведущие эксперты из России, Финляндии, Канады, а также главы северных регионов РФ.

«В нашей республике, где проживают представители пяти коренных малочисленных народов Севера, их численность составляет 40 тыс. человек, это 16% коренных малочисленных народов страны. Численность их растет, с 1989 года выросла на 60%» - сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии рассказал о том, что в регионе создан институциональный механизм обеспечения развития коренных малочисленных народов Севера: в Государственном Собрании республики есть отдельный комитет по вопросам развития северных народов, работает Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, есть отдельный уполномоченный по правам и Совет по вопросам коренных малочисленных народов. Кроме того, в республике действует региональный закон об этнологической экспертизе.

«Крупные промышленные компании, работая в районах расселения коренных народов, обязательно делают экспертизу своих проектов. 39 крупных промышленных объектов ее прошли, в том числе – «Сила Сибири», - отметил Глава республики.

По словам Айсена Николаева, в рамках соглашений правительства региона с промышленными компаниями, работающими на территории республики, эти вопросы также находят отражение: «В рамках 49 действующих соглашений с крупным бизнесом всегда находится место для отдельных трехсторонних соглашений, в том числе - с родовыми общинами, действующими в местах компактного проживания народов».

Глава республики также рассказал о двух новых региональных программах, стартовавших в Якутии в прошлом году. В рамках программы «Молодой оленевод» в 2020 году субсидии на улучшение жилищных условий выделены в 11 районах республики. Программа «Учитель Арктики» направлена на привлечение педагогических кадров в арктические районы республики, первые 92 молодых специалиста получили средства на оплату проездных и подъемных расходов.

Два других крупных проекта – цифровизация языкового культурного наследия КМНС и «Дети Арктики» –, которые инициировала Якутия, уже стали международными и будут реализованы в рамках Арктического совета. В свою очередь, во время сессии Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов поблагодарил республику за проект по цифровизации языкового культурного наследия коренных малочисленных народов. Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей подчеркнул важность проекта «Дети Арктики», к которому присоединяется все больше стран-участниц Арктического совета.

Айсен Николаев также пригласил всех заинтересованных экспертов принять участие в Северном форуме по устойчивому развитию, который пройдет в Якутске в сентябре 2021 года.