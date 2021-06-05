Индия вернет арендованную у России атомную подлодку "Нерпа" Фото: архив Минобороны РФ.

Индия вернет арендованную у России атомную подводную лодку "Нерпа". Об этом сообщило местное издание Hindustan Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, возврат связан с истечением срока аренды весной следующего года. В это же время по местному телевидению сообщили о проблемах при техническом обслуживании подлодки.

Согласно сообщениям медиа, сейчас индийский экипаж переправляет "Нерпу" во Владивосток. Однако официального подтверждения этой информации или комментариев от индийских властей пока нет.

В 2018 году в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что Россия и Индия подписали контракт на строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил. Стоит отметить, что эта сделка предполагает, что два фрегата будут построены в нашей стране, а еще два будут создаваться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.