В Минске сравнили санкции против "Белавиа" с рейдерским захватом

В Белоруссии сравнили санкции против "Белавиа" с рейдерским захватом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский сравнил санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" с рейдерским захватом.

- Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях (экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair), — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Сикорский добавил, что эти санкции являются "невзвешенным, непрофессиональным, не соответствующим международным требованиям" решением. Он отметил, что авиационные власти страны продолжают работать с международными организациями, чтобы "развенчать фейки" об экстренной посадке самолета в Минске.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против Минска – это попытка дотянуться до России. Как отметил белорусский лидер во время встречи с работниками предприятия "Гранит", западные страны хотят использовать Белоруссию как Украину и тем самым "накатить на Россию". Лукашенко заявил, Минск никогда не будет против Москвы, потому что русские – это "наши люди".