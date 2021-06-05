Захарова о блокировке президента Нигерии в Twitter: "Информационный монстр не может диктовать государству"

Мария Захарова прокомментировала блокировку президента Нигерии в Twitter Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунта президента Нигерии Мохаммаду Бухари в Twitter.

- Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Напомним, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". После этого соцсеть удалила пост президента и удалила его аккаунт, объяснив такую меру нарушением правил поведения. После этого Федеральное правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу Twitter.