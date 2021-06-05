Финскую журналистку восхитило преображение Петрозаводска

Журналистку из Финляндии восхитило преображение Петрозаводска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финская журналистка Арья Паананен восхитилась преображением Петрозаводска. О своих впечатлениях она написала в издании Ilta Sanomat.

Женщина отметила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции столица Карелии "потеряла" финских туристов, но зато стала пользоваться большей популярностью среди жителей России.

По словам Паананен, за последние два года Петрозаводск значительно преобразился. В частности, была обновлена брусчатка, парки облагородили, дороги заасфальтировали, а также были отремонтированы здания и набережная.

- Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше, — рассказала журналистка.

Также женщине понравились местные рестораны, среди блюд она выделила жареную корюшку. Паананен понравились продавщицы с хорошим чувством юмора в магазинах города, где она купила платье, сшитое в Белоруссии.