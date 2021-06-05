Белоруссия откажется от западных товаров и технологий в случае расширения санкций

Белоруссия готова отказаться от западных товаров и технологий в случае расширения санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск разработал комплекс ответных мер в случае введения новых санкций против республики.

В частности, Белоруссия будет готова отказаться от западных товаров и технологий в случае расширения рестрикций.

- Мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов, — сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он добавил, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии в качестве ответа на западные ограничения. Премьер сообщил, что потери республики от санкций Запада могут составить 2,9% ВВП.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии уведомило Соединенные Штаты об ответных мерах на вступившие в силу санкции Вашингтона. В частности, было отозвано решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. В пресс-службе отметили, что меры являются "точечными" и являются сигналом Америке о "бесперспективности" давления на Республику Беларусь.