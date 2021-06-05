Белоусов заявил о "воплях" металлургов из-за налогов

Андрей Белоусов заявил о "воплях" металлургов из-за повышенного НДПИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, которые устроили "вопли" из-за повышенного НДПИ.

Он сообщил, что российское правительство "спалило" четыре триллиона рублей на поддержку экономики в период пандемии и ничего не взяло у металлургов, получавших сверхдоходы на фоне резкого роста цен на металлы.

- Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований, — сказал Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП, то есть 80 миллиардов долларов. Это очень мало, отметил первый вице-премьер РФ. До этого он рассказал, что восстановление экономики России проходит с опережением прогнозов примерно на два месяца.