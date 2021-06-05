Финляндия прошла в финал ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Команды Финляндии и Канады сыграют в финале чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это стало известно по итогам двух полуфинальных встреч, которые прошли в Риге сегодня, 5 июня.

Финляндия одержала победу со счетом 2:1 над командой Германии в полуфинальном поединке ЧМ-2021 по хоккею. В этой игре у победителей отличились Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьёрнинен (19), а у немцев шайба на счету Маттиаса Плахта (32).

Канада ранее победила США со счетом 4:2. И теперь финальный матч между Финляндией и Канадой пройдет завтра, 6 июня. И начнется в 20:15 по московскому времени. А чуть ранее в 15:15 по Москве США и Германия проведут матч за 3-е место на турнире.

Сборная России, напомним, ранее, проиграла команде Канаде со счетом 1:2 в овертайме и покинула турнир, завершив выступления в четвертьфинале.