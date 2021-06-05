В Минздраве дали советы онкобольным в период коронавируса

Андрей Каприн дали советы онкобольным в период коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн дал советы больным раком в период пандемии коронавирусной инфекции.

- Самому пациенту нужно максимально строго соблюдать все меры профилактики — по возможности избегать людных мест, в помещениях обязательно надевать маску или респиратор, держать дистанцию полтора-два метра от окружающих, мыть руки, использовать антисептики, — сказал специалист в разговоре с KP.Ru.

Также Каприн призвал родных и близких онкобольных поскорее привиться от коронавируса, чтобы создать вокруг родного человека "санитарный щит".

Ранее Андрей Каприн рассказал, что онкобольным можно прививаться вакциной "Спутник V". Исследования продолжаются, чтобы определить возможности применения вакцин на разных стадиях лечения онкологии. Однако основная часть больных раком уже может ставить прививки, сообщил онколог.