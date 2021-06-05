Единороссы не поддержали идею отменить маткапитал для богатых россиян

Депутаты "Единой России" не поддержали идею отменить маткапитал для богатых россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что депутаты партии не поддерживают идею отменить выплату маткапитала обеспеченным россиянам.

По словам Исаева, такое ограничение только усложнит жизнь молодым семьям с детьми.

- Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн рублей? А вот декларации о доходах при введении такого ограничения сдавать придется всем, — приводит слова Исаева ТАСС.

Также инициативу прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он считает, что обеспеченные россияне должны сами выбирать, получать им маткапитал или нет. Рязанский отметил, что даже при годовом доходе в пять миллионов рублей маткапитал все равно остается значительной суммой.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отметить часть государственных льгот, включая материнский капитал, для обеспеченных россиян. Он предложил отменить льготы для тех граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год и постепенно снизить эту планку до трех миллионов.