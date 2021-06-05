Греция продлила разрешение на неограниченный въезд россиян до 14 июня 2021 года

Власти Греции продлили разрешение на неограниченный въезд россиян до 14 июня 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции продлили разрешение на неограниченный въезд граждан России до 14 июня 2021 года. Россияне должны иметь при себе свидетельство о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Также туристам из России не придется находиться на карантине в течение недели после приезда в страну.

- Запрет на въезд в Грецию граждан третьих стран не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд, которые въезжают в страну любым способом и любыми (транспортными) средствами, — говорится в сообщении властей.

Лимит на количество россиян, въезжающих в Грецию, был отменен с 14 мая.

- Туризм – это необходимость, а не каприз. Мы все пережили стресс, изоляцию, многие столкнулись со сложными ситуациями в семье и на работе. И нам необходимо вернуть себе состояние баланса, — сказал тогда министр туризма Греции Харис Теохарис.