Никита Мазепин занял 18-е место в квалификации Гран-при Азербайджана Фото: REUTERS

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин показал 18-й результат в квалификации Гран-при Азербайджана, которая прошла в субботу, 5 июня, на трассе в Баку.

Первое место в квалификации занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за итальянскую команду "Феррари". На втором месте расположился многократный чемпион мира британец Льюис Хэмильтон из "Мерседеса". Третьим же будет стартовать в гонке пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который сейчас лидирует в общем зачете чемпионата мира.

Россиянин Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнер по команде, Мик Шумахер, приехал 17-м.

В середине апреля Никита Мазепин все-таки финишировал в Гран-при Эмилии-Романьи, впервые с начала чемпионата доехав до финиша. В сложной гонке, где было полно вылетов и аварий, сын российского миллиардера удержался на трассе. Он финишировал 17-м – последним из тех, кто доехал до финиша, отстав от своего товарища Мики Шумахера на круг.