В Латвии зафиксировали самую низкую явку в истории муниципальных выборов

В Латвии зафиксировали самую низкую явку на выборах в местные органы в истории страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии сообщил, что во время выборов в местные органы власти страны зафиксировали самую низкую явку в истории.

- В состоявшихся в субботу выборах самоуправлений с учетом результатов предварительного голосования приняли участие 270 456 жителей Латвии, или 34,07% общего числа избирателей, что является самым низким показателем в истории муниципальных выборов, — цитирует представителя ЦИК РИА Новости.

Отмечается, что выше всех была явка в Видземе - 36,54%. В Латгале она составила 34,25%, а урземе — 31,54%.

Ранее Министром внутренних дел Латвии назначили депутата парламента Марию Голубеву. Таким образом, силовое ведомство возглавила открытая сторонница ЛГБТ. При голосовании в парламенте кандидатура нового министра не вызвала какой-то громадной поддержки: 54 голоса за при 35 против. При этом во время обсуждения сексуальная ориентация кандидата не упоминалась.